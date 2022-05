Sopravvissuta: estratta viva dalle macerie sei giorni dopo il crollo di un edificio

Una donna è stata estratta viva dalle macerie quasi sei giorni dopo il crollo che ha interessato un edificio cinese.

La vittima, sarebbe la decima sopravvissuta al disastro, avvenuto a Changsha, capoluogo della provincia di Hunan. Il crollo ha provocato almeno cinque morti e decine di dispersi. Il salvataggio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, circa 132 ore dopo che il retro dell'edificio di sei piani è crollato improvvisamente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.

Al momento dell'estrazione, la donna era cosciente e ha consigliato ai soccorritori il modo migliore per tirarla fuori dalle macerie senza causare ulteriori lesioni, ha spiegato Xinhua. Nelle operazioni di salvataggio, le squadre di soccorso hanno utilizzato cani e strumenti manuali, nonché droni e rilevatori elettronici. Tutti i sopravvissuti sono in buone condizioni dopo aver ricevuto delle cure in ospedale.

Le piogge intermittenti degli ultimi giorni potrebbero aver aumentato le possibilità di sopravvivenza dei dispersi, che sono rimasti senza cibo né acqua.

Almeno nove persone sono state arrestate a seguito del crollo dell'edificio, compreso il proprietario, con l'accusa di aver ignorato le norme di sicurezza e di aver commesso altri gravi reati, come l'abusivismo edilizio di sopraelevazioni e l'assenza di sbarre di ferro a rinforzo della struttura. Tre incaricati alla progettazione e costruzione sono stati trattenuti, oltre ad altri cinque, per aver rilasciato un falso certificato di osservanza delle norme di sicurezza, per l'apertura di una residenza tra il quarto e il sesto piano dell'edificio. Oltre agli appartementi, l'edificio ospitava anche un bar e alcuni negozi.