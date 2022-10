Rissa nel bar, poi spara alla compagna incinta: ​«Non voleva farmi uscire»

Un uomo di 34 anni è stato fermato dalla Guardia nazionale repubblicana, la polizia portoghese, per aver sparato alla compagna incinta, nel comune di Redondo, in Portogallo. L'aggressione è avvenuta quando la vittima ha cercato di impedire all'uomo di uscire di casa armato di una pistola.

Come scrive JN, secondo il comando territoriale della GNR di Évora, il caso è avvenuto all'alba di ieri, quando l'aggressore è andato a casa per prendere l'arma, dopo essere rimasto coinvolto in una rissa in un bar di un comune dell'Alentejo.

Secondo la Guardia, l'uomo ha colpito accidentalmente la vittima alla gamba mentre quest'ultima cercava di impedirgli di uscire di casa.

La donna, 30 anni, è stata trasportata all'Hospital do Espírito Santo de Évora, ma attualmente non si conoscono le sue condizioni di salute.