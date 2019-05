Sparatoria in un bar, 11 morti: «Tutti colpiti alla testa»

https://t.co/Ng4Xqkms4n

Chacina em bar deixa onze pessoas mortas em Belém do Pará

Onze pessoas morreram e uma ficou ferida em uma chacina no bairro Guamá, em Belém, na tarde deste domingo (19/5), por volta das 16h. pic.twitter.com/VgRzcVGYiH — dirceugalvao (@dirceugalvao1) 19 maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA