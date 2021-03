Sposa muore poco dopo il matrimonio: stroncata da un arresto cardiaco

Laila Afiya, una sposa di 23 anni della città di Chennai, India, è morta improvvisamente poche ore dopo aver celebrato il suo matrimonio, secondo quanto riporta il Times of India.

La giovane donna ha sposato un grossista di frutta e centinaia di ospiti hanno partecipato alla cerimonia per festeggiare il lieto evento. La cerimonia si è svolta in una moschea locale, durante la quale anche il fratello maggiore di Afiya si è unito in matrimonio con la sua fidanzata.

Quando tutti i partecipanti si sono trasferiti a casa della sposa per continuare la celebrazione, Afiya è crollata a terra, lamentando forti dolori al petto. Suo padre si è affrettato a trasferirla in un vicino ospedale, ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso avvenato a causa di un infarto.

