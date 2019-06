Venerdì 7 Giugno 2019, 15:35

Un uomo di 25 anni è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un proiettile durante il ricevimento del suo stesso matrimonio. L'evento si è verificato nel comune di Villa Victoria, in Messico.​Secondo quanto riportato dal sito A Fondo Estado de México, la vittima è intervenuta in una rissa per separare due dei suoi ospiti, che probabilmente erano sotto l'influenza dell'alcol.Secondo il racconto dei media locali, la rissa sarebbe scoppiata durante i festeggiamenti del matrimonio, quando lo sposo, idetificato come Hugo, è intervenuto e ha ricevuto un colpo fatale.L'uomo è stato soccorso dagli altri ospiti e trasferito immediatamente all'ospedale, dove però è deceduto, a causa di alcune ferite a organi vitali causate dal colpo di arma da fuoco.Al momento il presunto assassino rimane latitante.