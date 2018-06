Paura al liceo, studente indossa il costume del Ku Klux Klan: ma era un progetto di storia

Domenica 17 Giugno 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 14:15

Caos in unaper la scelta di uno studente di indossare il costume da membro delper un progetto di. Gli studenti della Harbour Teacher Preparation Academy di Los Angeles sono rimasti sorpresi e allarmati dopo che uno dei loro compagni di classe è arrivato vestito di bianco con un cappuccio in testa per una ricerca sul razzismo.A preoccupare i ragazzi e il dirigente scolastico è il fatto che il loro insegnante pare sapesse del piano del suo studente. Gli studenti hanno detto che l'insegnante ha esaminato e approvato le loro proposte di argomenti e costumi prima del giorno delle presentazioni, e alcuni di loro si sono mostrati perplessità riguardo l'idea di questo compagno.Il dirigente ha subito avviato un'indagine interna e si è scusato definendo il costume «insensibile e altamente inappropriato».