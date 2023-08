Terremoto a Creta di magnitudo 5.2: paura tra i turisti, gente in strada

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito l'entroterra della località balneare di Paleochora, sul versante sud dell'isola greca di Creta, secondo quanto riporta l'istituto geosismico americano Usgs sul suo sito globale, aggiornato in tempo reale. La scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri nella crosta terrestre. Non si hanno al momento altre notizie. Secondo l'Ingv italiano la scossa è stata invece di magnitudo 5.2. Creta è una delle mete più affollate di turisti in estate in tutta la Grecia.