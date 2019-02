«È il tuo compleanno, ti regalo una donna»: due romeni la violentano a turno davanti ai figlioletti

Giovedì 21 Febbraio 2019, 22:01 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 22:11

Doveva essere un. In realtà il regalo terribile lo hanno fatto a lei, una giovane donna, aggredita e violentata da due giovani romeni:, 23 anni, edi 22 sarebbero entrati in una casa di Colchester, nell’Essex, il 14 aprile 2017 perché Ivascu aveva appena compiuto 22 anni e stuprarla doveva essere il suo regalo di compleanno.Ne parlano i media britannici, nel giorno in cui i due romeni sono stati condannati a 20 anni complessivi per stupro per aver violentato la donna a turno: durante il processo la vittima è stata costretta a rivivere quei momenti terribili, e dopo la condanna le famiglie degli aggressori l’hanno anche minacciata.In quel giorno da incubo, Ivascu e Mihai. Durante gli abusi uno dei bambini scese al piano di sotto, e uno degli stupratori gli ordinò di tornare subito a letto. Secondo quanto spiegato dal giudice, uno dei due romeni avrebbeprima di violentarla a turno con l’amico, soldi rifiutati dalla vittima, presumibilmente poi abusata per 'punizione'.