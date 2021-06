Tienanmen, la foto del rivoltoso sconosciuto sparisce da Bing. Ma Microsoft si difende​

È uno dei simboli della repressione di piazza Tienanmen, ma ora è sparita dai motori di ricerca sia in Cina che fuori dal Paese. C'è polemica per la foto-icona dello studente (rinominato il "rivoltoso sconosciuto") che nel 1989 fu scattata a Pechino: un ragazzo in piedi davanti ai carri armati e bloccava l'avanzata. Quell'immagine è scomparsa dal motore di ricerca Bing, che viene gestita da Microsoft. E la stessa Microsoft ha provato a fermare l'ondata di indignazione attraverso un portavoce: «La sparizione è dovuta a un errore umano», ha specificato, raccontando che l'azienda sta cercando di porre rimedio all'inconveniente.

Molti osservatori temono che dietro vi sia l'ombra della censura cinese in occasione del 32° anniversario della repressione. Quanto a Google, che secondo Statcounter detiene il 92% delle ricerche su internet, le parole "tank man", che non danno risultati su Bing, evocano una lunga serie di immagini oltre a quella celebre scattata il 4 giugno 1989 a Pechino.