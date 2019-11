Sesso, strangolata dopo l'incontro su Tinder. Poi cerca su Google: «Avvoltoi mangia carne in Nuova Zelanda»

Ultimo aggiornamento: 18:41

Grace Millane, labritannica strangolata ad Auckland, in Nuova Zelanda, non sarebbe stata l'unica vittima della cui identità non è ancora stata rivelata. Il giovane dopo averl'ha portata nel suo appartamento e l'ha uccisa.Il caso ha destato molto scalpore, pare che dopo l'omicidio l'assassino abbia cercato su Google se ci fossero avvoltoi in Nuova Zelanda allo scopo di far divorare il corpo di Grace dai rapaci. L'uomo sostiene che la giovane sia morta mentre facevano sesso violento, lei gli avrebbe chiesto di strangolarla e le cose sarebbero trascese.Mentre in questi giorni si volge il processo a carico del 26enne, un'altra ragazza ha raccontato di essere stata adescata su Tinder e portata nello stesso appartamento in cui è morta Grace. Anche in questo caso il giovane ha iniziato a fare sesso con la sua vittima afferrandola per il collo. La ragazza aveva confessato al suo aguzzino di amare il sesso violento, ma lui era esagerato e ha confessato di aver avuto paura di morire. La testimone è riuscita però ad allontanarsi e ha scelto di non denunciare perché il sesso era stato consensiente. Un mese dopo nello stesso letto Grace è morta.