Titanic, all'asta il menù di prima classe: ecco cosa mangiarono gli ospiti, il costo lascia senza parole

Un raro menù di prima classe recuperato dal relitto del Titanic sarà messo all'asta sabato prossimo dalla 'Henry Aldridge and Son Ltd.', nel Regno Unito. È stimato circa 70 mila dollari ma potrebbe arrivare anche a 86 mila dollari secondo quanto riferisce Cnn.

Il reperto presenta molte macchie causate dall'acqua e alcune lettere non sono più visibili. Le portate indicate nel menù sono indice dell'opulenza a bordo della nave che affondò il 15 aprile del 1912 a poche miglia dall'arrivo nella baia di New York dopo la collisione con un ice berg. Morirono quasi 1500 persone. In particolare la scelta per la cena dell'11 aprile includeva ostriche, bistecca, dolce, tra le altre cose.

Secondo la casa d'aste, non sembra che ci siano altri esemplari di menù per quella che fu la notte prima della tragedia. Della vendita fa parte anche un orologio da tasca appartenuto ad una delle vittime. Si tratta di Sinai Kantor, un immigrato russo in viaggio verso gli Usa in seconda classe.

Le lancette sono ferme all'ora in cui entrò a contatto con l'acqua per poi annegare. È stimato circa 60 mila dollari.