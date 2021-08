Food, 50 top Europe 2021: "Peppe" a Parigi è la migliore pizzeria europea dell'anno

La migliore pizzeria d'Europa del 2021 si trova in Francia secondo la classifica firmata dalla più importante guida del settore 50 Top Pizza. A trionfare è l'insegna parigina, del maestro pizzaiolo Peppe Cutraro, 'Peppe PizzeriA', che si aggiudica perciò anche il Premio Speciale Performance of the Year 2021 - Prosecco Doc Award.

In seconda posizione il locale di Francesco Calò 'Via Toledo Enopizzerià, a Vienna, migliore pizzeria d'Austria, premiata anche per la sua offerta di birre con il Best Beer Service 2021 - Birrificio Fratelli Perrella Award. In terza posizione 'Fratelli Figuratò di Madrid, insegna numero uno di Spagna guidata da Riccardo e Vittorio Figurato che, con la loro Diavola de León, si aggiudicano anche il Pizza of the Year 2021 - Latteria Sorrentina Award.

Quarta in Europa e migliore pizzeria d'Inghilterra è '50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London', a seguire la Top Pizzeria in Denmark 2021 'Bæst', gestita da Christian Puglisi in quel di Copenaghen. Tra i Premi Speciali più ambiti, quello di miglior pizzaiola/o d'Europa, il Pizza Maker of the Year 2021 - S.Pellegrino & Acqua Panna Award, è stato conferito a Filomena Tursi del locale '450°C' di Turku (Finlandia), 36mo in classifica generale. Mentre, entrando nel ranking al 15mo posto, la pizzeria 'Napoli on The Road' di Londra si aggiudica il New Entry of the Year 2021 - Pastificio Di Martino Award. In un anno in cui l'asporto ha rivestito un'importanza fondamentale, il Best Takeaway Service 2021 - Robo Award va a 'The Dough Bros' di Galway, pizzeria al top in Irlanda.

La migliore proposta di fritti, Best Fried Food 2021 - Olitalia Award, è di 'Naples Authentic neapolitan Pizzà, di Fürth, in prima posizione in Germania e nona in generale. Il miglior servizio di sala, Best Service 2021 - Solania Award, è quello di 'Surt', di Copenaghen (32mo).

Il premio per la migliore carta dei vini, Best Wine List 2021 - Birrificio Fratelli Perrella Award, va alla pizzeria numero uno del Belgio, ottava in Europa, 'La Piola Pizzà, di Bruxelles. Il Consistent Quality 2021 - Robo Award alla Top Pizzeria in Russia 2021, 'Pizza 22 CM', di Mosca (13ma). Il Best Aperitif List 2021 - Solania Award, a 'Kytaly' di Ginevra, migliore insegna di Svizzera e decima in Europa.

Va in Svizzera anche il premio Made in Italy 2021 - Latteria Sorrentina Award, assegnato al locale 'San Gennarò, di Zurigo (26mo). L'Innovation and Sustainability 2021 - Prosecco Doc Award a 'Sartoria Panatierì, di Barcellona (11ma). Il Best Format 2021 - Pastificio Di Martino Award a 'Positanò, di Kiev, Top Pizzeria in Ukraine 2021 e 34ma in Europa. Il premio per i dolci più buoni, Best Dessert List 2021 - Olitalia Award, va invece a 'Belli di Mammà, di Budapest, migliore insegna d'Ungheria e 42ma in generale.

Infine, un importante riconoscimento, il Best Pizza Training 2021 - Voce di Napoli Award, è stato assegnato alla Scuola di pizzaiolo di Fabio Cristiano. Tra le curiosità della guida si conferma per il secondo anno consecutivo in classifica, al 40° posto '450 Gradì a Lidingö, comune di quasi 44 mila abitanti situato nella contea di Stoccolma, gestita da Lars Jesper Blomqvist, ex calciatore professionista, vincitore della Champions League e della Premier League con il Manchester United.

La grande novità per il 2021 è l'assegnazione del 'Green Oven' (Forno Verde), riconoscimento che testimonia la grande attenzione alle corrette pratiche per la sostenibilità ambientale in pizzeria. Come sempre la scelta è stata affidata ai nostri ispettori, che hanno valutato il rispetto dell'ambiente, la lotta allo spreco, l'impatto energetico e tutte le buone pratiche che si possono mettere in campo. Il 'Forno Verde' sarà assegnato, da questo momento in poi, in tutte le guide 50 Top Pizza. Per il 2021, in Europa, sono solo tre le pizzerie che si potranno fregiare di questo nuovo riconoscimento: Bæst, di Copenaghen, Sartoria Panatieri, di Barcellona, e Lilla Napoli, di Falkenberg. Ben 28 i Paesi europei rappresentati in classifica. In prima linea, con 5 insegne a testa, Francia e Spagna, a quota 4 Germania e Inghilterra, con 3 Danimarca e Russia, con 2 Belgio, Finlandia e Svizzera, a seguire tutte le nazioni rimanenti con un locale a testa. «L'alto numero di Paesi rappresentati nel ranking - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto 50 Top - testimonia quanto ormai il concetto di pizza di qualità sia diffuso praticamente in ogni angolo del Vecchio Continente.