Treno bloccato nel tunnel sotto la Manica, paura fra i passeggeri: «Cinque ore in una galleria negli abissi»

«È stato come un incubo». Questa è solo una delle testimonianze che arrivano dalla Gran Bretagna, dopo che un treno con decine di persone a bordo è rimasto bloccato per ore all'interno del tunnel della Manica. Il convoglio, diretto da Calais a Folkestone, è andato in panne, costringendo i passeggeri terrorizzati a scendere e camminare nella galleria sottomarina.

Treno bloccato per 5 ore nel tunnel sotto la Manica

I passeggeri di "Le Shuttle" - scrive la Bbc - sono stati evacuati in un tunnel di emergenza per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo. La compagnia ha dichiarato di dover fare chiarezza sulle ragioni che hanno fatto scattare gli allarmi nel treno. Il tunnel della Manica, conosciuto anche come Eurotunnel, è una galleria ferroviaria lunga oltre 50 chilometri che unisce il comune del Regno Unito di Cheriton nel Kent a quello francese di Coquelles, correndo per circa 39 chilometri sotto il fondo del mare.

Le testimonianze

«Il tunnel di servizio è stato terrificante», ha raccontato una passeggera. «Era come un film catastrofico. Abbiamo camminato negli abissi senza sapere cosa stesse succedendo, tutti in coda sotto il mare. C'era una donna che piangeva nel tunnel, un'altra donna ha avuto un attacco di panico, viaggiava da sola». «Molte persone stavano impazzendo nel tunnel di servizio - ha riferito un altro passeggero - Siamo rimasti bloccati lì per almeno cinque ore».