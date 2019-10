Come re Artù: trovata una spada di 700 anni fa conficcata nella roccia in fondo a un fiume

Una spada di circa 700 anni fa è stata trovata incastonata in una roccia sul fondale di un fiume vicino a un castello medievale nella città di Zvecaj, in Bosnia ed Erzegovina, nei Balcani. Il ritrovamento è stato paragonato alla leggendaria spada Excalibur della storia di Re Artù, che rimase nella stessa posizione per secoli, come osservato da The Sun.

La spada del XIV secolo è stata trovata nel fiume Vrbas a una profondità di circa 11 metri durante uno scavo tra le rovine di un castello medievale. I ricercatori ne sottolineano l'importanza dal punto di vista archeologico, poiché negli ultimi 90 anni solo due di queste spade sono state scoperte nei Balcani.

L'archeologa e curatrice dello scavo Ivana Pandzic ha spiegato che «la spada era bloccata in una roccia, quindi è stato necessario prestare particolare attenzione durante la fase di rimozione». Ora gli esperti stanno cercando di capire come l'arma abbia resistito in quella posizione per così tanto tempo.

Ultimo aggiornamento: 16:36

