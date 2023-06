Usa, crolla ponte sul fiume Yellowstone, treno con asfalto e zolfo fuso cade in acqua. Pericolo contaminazione, è allarme per i residenti

Il ponte sul fiume Yellowstone è crollato facendo finire un treno carico di sostanze pericolose nell'acqua, che ora risulta contaminata da asfalto e zolfo fuso, creando un pericolo per i residenti. Sono diversi i vagoni di un treno che trasportava materiali pericolosi che sono sono caduti nel fiume nello stato americano del Montana. Lo riferisce SkyNews.

Secondo le prime informazioni, almeno 8 vagoni sono caduti nel fiume Yellowstone, contaminando l'acqua con asfalto e zolfo fuso, utilizzati nei fertilizzanti e negli insetticidi.

La causa dell'incidente non è ancora nota.

Le autorità hanno subito provveduto a chiudere il flusso di acqua potabile a valle. «Siamo impegnati ad affrontare ogni potenziale impatto sull'area a seguito di questo incidente», ha detto Andy Garland, portavoce della Montana Rail Link, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito.

🚨 #BREAKING: A large emergency response is underway after a freight train collapsed into the Yellowstone River in Montana



“Hazardous materials” are feared to be spilling into the river, and officials are are warning residents to begin limiting water usage IMMEDIATELY pic.twitter.com/bIbB3PDeEk

— Nick Sortor (@nicksortor) June 24, 2023