Usa 2024, il processo resuscita Trump: è di nuovo in pole nei sondaggi

Capolavoro alla rovescia: il processo resuscita Trump.

Una sorta di miracolo al contrario, il solito giochetto della vittima che diventa paladino.

Sotto assedio, contro il sistema, dalla parte degli americani. Il suo ruolo naturale.

E così, nella corsa alla Casa Bianca 2024, cambia di nuovo tutto quanto.

A margine dell’incriminazione per mano del tribunale di New York, è questo il quadro che comincia a emergere dai sondaggi. Ed è un quadro addirittura inquietante, specie per i democratici.

Dopo le elezioni di midterm dello scorso novembre infatti, quando The Donald annunciava la sua ennesima candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, l’energia attorno alla sua figura era piuttosto scarsa e il preferito dei repubblicani sembrava essere il governatore della Florida Ron DeSantis.



. In vista delle primarie, e non solo.In primis, perché. E in secondo luogo perché, in questo clima da stadio di ingiustizie, vere o presunte che siano.

Questa specie di eccitazione generale gli fa un gran bene, a partire dalla sua dialettica che torna agitata, carica, roboante.

Trump che torna a fare il Trump, insomma: non c’è nulla di meglio, in fondo, in cui lui e i suoi sostenitori potessero sperare.

Paradossalmente, ma neanche troppo, non c’è nulla di meglio in cui potesse sperare pure Biden.

Meglio una rivincita contro Trump che non una sfida nuova contro un candidato più giovane.

Un copione che sembra riportare l’America al faccia a faccia del 2020, che la spacca in due metà ora come allora, che restituisce a ciascuno il suo ruolo naturale.

Questo, però, con un Donald Trump che fino all’altro ieri pareva politicamente morto.

E che invece oggi è risorto.