«Cina disponibile a fornire assistenza militare alla Russia in Ucraina»: gli Usa avvertono gli alleati

La Cina avrebbe dato la propria disponibilità ad assistere militarmente la Russia per sostenere l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times, citando fonti informate dei messaggi che gli Stati Uniti avrebbero inviato agli alleati in Europa e Asia.

«Cina pronta a dare assistenza militare alla Russia in Ucraina»

Nei messaggi diplomatici inviati dal dipartimento di Stato agli alleati - riporta ancora Ft - non si specifica se la Cina abbia segnalato se aiuterà la Russia in futuro o abbia già iniziato ad fornire aiuto militare. E non si indica neanche a che punto del conflitto Pechino abbia offerto a Mosca il proprio aiuto. Le nuove rivelazioni arrivano dopo che ieri sempre il giornale americano ha rivelato che la Russia ha chiesto assistenza alla Cina. La richiesta russa, e la risposta cinese, avrebbero messo in allarme la Casa Bianca., convincendola che la Cina stia cercando di aiutare la Russia mentre pubblicamente rivolge appelli per una soluzione diplomatica. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ieri ha affermato di non essere a conoscenza di nessuna richiesta russa o risposta da parte di Pechino.

Prima di partire per Roma, per l'incontro oggi il responsabile del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan ha ribadito l'intenzione di fare in modo che «la Cina né nessun altro possa compensare le perdite che sta affrontando la Russia».

«Se la Cina aiuterà la Russia ci saranno conseguenze»

«Se la Cina dovesse scegliere di sostenere materialmente la Russia in questa guerra, probabilmente ci saranno conseguenze per la Cina». Lo ha affermato un'alta fonte del Pentagono, interpellata dal Financial Times, che non ha però voluto dire se la Cina abbia effettivamente fornito assistenza militare a Mosca. La questione viene seguita al Pentagono «con grande, grande attenzione», prosegue la fonte del quotidiano americano che poi aggiunge: «abbiamo visto la Cina dare praticamente la sua tacita approvazione alla Russia rifiutandosi di unirsi alle sanzioni, dando la colpa all'Occidente e agli Stati Uniti per l'assistenza che stiamo dando all'Ucraina e affermando che vogliono una soluzione pacifica, senza però fare praticamente nulla per ottenerla».