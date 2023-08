Guerra in Ucraina diretta 19 agosto, la Russia: «La deterrenza nucleare serve» E accusa Kiev: «Sei morti e 11 feriti per bombe su Donetsk»

Guerra in Ucraina diretta oggi 19 agosto: mentre si avvicina la boa del diciottesimo mese dell'aggressione da parte della Russia di Putin, il ministro della Difesa di Mosca, Lavrov, insiste sul fatto che «la deterrenza nucleare serve». Un modo per mettere sotto pressione Kiev che non riesce a fare progressi determinanti nella controffensiva lanciata in primavera.