Ucraina, cinque milioni di profughi, l'Onu: proteggere i bambini

«Vi prego qualcuno nelle vicinanze di Tal'ne che possa portare al confine due donne e una bimba di 2 anni e mezzo. Sono disposto a pagare qualsiasi cifra», l'appello di Antonio Pellino sulla pagina Facebook Italiani in Ucraina non è l'unico. C'è chi cerca lasciare il Paese e andare in Polonia, chi ha i figli intrappolati a Kiev, chi chiede aiuto e rinforzi e altri che si mettono a disposizione con i propri mezzi per tentare di varcare i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati