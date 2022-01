Venduto alla nascita, a 17 anni ritrova i genitori biologici ma loro lo rifiutano: «Non puoi sconvolgerci la vita»

In Cina un adolescente che era stato venduto appena nato, dopo aver finalmente trovato i suoi genitori biologici ha il cuore spezzato, poiché i due lo hanno rifiutato per la seconda volta, come scrive il South China Morning Post.

Liu Xuezhou, uno studente di 17 anni della provincia di Hebei, ha incontrato i suoi genitori lo scorso dicembre, ma poco dopo gli è stato detto che non desideravano mantenere contatti con lui.

Il giovane è nato nel 2005 ed è stato venduto ai genitori adottivi tramite un intermediario. Lo amavano, ma dopo un incidente è rimasto orfano all'età di quattro anni. Successivamente i nonni adottivi lo hanno accolto e poi ha vissuto con altri parenti.

Liu ha raccontato che i suoi genitori biologici gli hanno detto che non lo avrebbero accolto perché dopo averlo venduto hanno divorziato, e ora ognuno di loro ha una nuova famiglia. Inoltre, gli hanno chiesto di stare lontano perché con la sua presenza potrebbe turbare le loro vite e inoltre non sono disposti a sostenerlo finanziariamente.

Nel corso degli anni, il giovane ha svolto diversi lavori saltuari e beneficia anche di un assegno governativo per gli orfani.

All'inizio di dicembre, spinto da storie di ricongiungimenti familiari, l'adolescente ha postato la sua storia sui social per carcare i suoi genitori.