Un uomo compra per errore due biglietti della lotteria identici e diventa milionario

Un uomo residente nel Michigan, Stati Uniti, ha commesso un errore durante l'acquisto di un biglietto della lotteria che gli ha permesso di vincere per ben due volte un premio di un milione di dollari.

Samir Mazahem, 56 anni, ha acquistato un biglietto della lotteria online utilizzando una combinazione di numeri che conteneva i giorni del compleanno dei suoi parenti. Tuttavia ha dimenticato di salvare i numeri nell'app per un utilizzo futuro. Quindi, ha lasciato l'acquisto senza capire se il pagamento fosse stato effettuato. Successivamente, preso dal dubbio ha deciso di riacquistare il biglietto e di inserire le stesse cifre. Solo dopo si è accorto di aver acquistato due biglietti con la stessa combinazione. Grazie a quell'errore Mazahem ha vinto due volte un premio milionario. I suoi numeri sono risultati vincenti e invece di un milione di dollari, ne ha vinti due.

Con questo premio, il fortunato giocatore intende acquistare una nuova casa e conservare il resto per il futuro. «Vincere è fantastico e mi rassicura sapere che quando andrò in pensione avrò soldi in banca», ha confessato l'uomo a milotteryconnect.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA