Uomo appicca il fuoco in un asilo abbandonato e uccide una coppia di senzatetto

Un uomo di 30 anni è stato posto in custodia cautelare perché sospettato di aver ucciso una donna di 53 anni e il suo compagno, 48 anni, morti carbonizzati in un ex asilo, a Cruz de Pau, Seixal, Portogallo.

I due occupavano abusivamente da circa un anno lo stabile abbandonato. Come riporta la stampa portoghese, il sospettato avrebbe appiccato il fuoco nell'edificio e chiuso l'accesso dello stesso, impedendo di fatto alle vittime di fuggire, secondo quanto spiega il PJ in un comunicato, come riporta la stampa locale.

L'uomo sarebbe stato trattenuto dalla polizia giudiziaria che ha lavorato in collaborazione con gli agenti spagnoli nell'ambito di un mandato di arresto europeo. Il detenuto, che non ha la residenza in Portogallo, è stato latitante fino a quando non è stato identificato in Spagna.