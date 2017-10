Monaco, armato di coltello attacca i passanti, poi fugge in bicicletta: feriti. Fermato un sospetto

Un uomo è stato arrestato dal commando speciale della polizia a Monaco. Lo ha confermato un portavoce della polizia in una conferenza stampa nel capoluogo bavarese, dando le prime informazioni sugli sviluppi della caccia all'aggressore che stamani ha ferito alcuni passanti (cinque uomini e una donna) con un coltello scappando poi in bicicletta. «Non è ancora possibile confermare se si tratti dell'aggressore», ha aggiunto. Secondo la polizia i feriti sono 4 e le ferite sono lievi. «Non abbiamo informazioni di feriti gravi», ha aggiunto. Altre due persone sono state coinvolte ma non sarebbero rimaste ferite.

Immediata è scattata la caccia all'uomo. La polizia sta intervenendo «con tutte le forze in campo», ha affermato un portavoce delle forze dell'ordine. Al momento viene ricercato un uomo sulla quarantina, che porterebbe dei pantaloni grigi, una giacca verde e uno zaino. Un identikit reso possibile dalla descrizione fatta sul web da un testimone. Attraverso un post su Twitter le forze dell'ordine hanno chiesto ai cittadini di rimanere in casa ed evitare spostamenti.



«Non sappiamo bene cosa fare, dovremmo aprire il ristorante alle 11.30, ma visto il panico scatenato da questa situazione, stiamo riflettendo sull'opportunità di aprire». A parlare così all'Ansa è Isabella Di Loreto, titolare di 'Bella Italià, trattoria a pochi metri dal luogo dell'attacco col coltello, avvenuto stamani in Rosenheimer Platz. «Sono arrivata alle 10 come sempre al ristorante e l'aggressione era già avvenuta: siamo a una decina di metri dal posto - ha raccontato -. Non si sa nulla. Ci hanno detto di restare chiusi in casa, io abito qui vicino e sono venuta al locale: apriamo per il personale alle 10». «In piazza la gente continua a camminare tranquillamente. Siamo al centro di Monaco qui. L'aggressore è scappato in bicicletta, lo stanno cercando», ha concluso.

