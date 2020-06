Coronavirus, non riesce a trovare lavoro: la moglie e la suocera lo picchiano fino a ucciderlo

La polizia della città di Khandwa, che si trova nello stato indiano del Madhya Pradesh, ha riferito della morte di Ramesh, un uomo di 38 anni.

Il malcapitato sarebbe morto sotto i ripetuti colpi della moglie e della suocera per non essere riuscito a trovare un impiego in questo periodo di grande difficoltà economica causato dalla pandemia, secondo quanto raccontato da India Today.

Le donne, identificate come Leela e Prem Bai, sono state arrestate.



«La moglie del defunto Ramesh, Leela, gli aveva chiesto di cercare un lavoro durante questo periodo di quarantena, e l'uomo le avrebbe risposto che non era in grado di farlo. Poi c'è stata una rissa in cui Leela e sua madre, Prem Bai, lo hanno picchiato, causandogli gravi ferite», ha raccontato Radheyshaym Chouhan, capo della polizia.



L'uomo è morto in ospedale, dove era stato accompagnato da alcuni familiari. La polizia ha sottolineato che proprio la testimonianza di Ramesh, resa prima di spirare, ha consentito l'arresto della moglie e della suocera, che ora sono accusate di omicidio.

In precedenza, anche Leela aveva denunciato suo marito per violenza domestica.