Uranio ritrovato in un pacchetto all'aeroporto di Heathrow, indaga la polizia: «Forse arrivato per errore»

Un piccolo pacchetto contenente uranio è stato ritrovato lo scorso 29 dicembre all'aeroporto londinese di Heathrow. La scoperta durante un controllo condotto sul carico di un volo proveniente dal Pakistan via Oman. La polizia britannica ha oggi annunciato di aver aperto un'inchiesta formale. Il ritrovamento del materiale, immediatamente sequestrato, ha suscitato un certo allarme in Gran Bretagna, vista «la reputazione del Pakistan», secondo quanto afferma una fonte investigativa citata dal tabloid Sun, il primo a rendere nota la vicenda.

Uranio ritrovato a Heathow: la ricostruzione

Un funzionario sentito dalla Bbc ha tuttavia assicurato che non sono emersi rischi sul piano di un qualunque tipo di contaminazione radioattiva, né - per ora - evidenze d'ipotetici moventi criminali o terroristici. «Tengo a rassicurare che la quantità di materiale contaminato è minima e non in grado di rappresentare alcun pericolo per la popolazione», ha rimarcato Richard Smith, comandante del dipartimento di polizia incaricato d'occuparsi del caso. «L'inchiesta è in corso, ma allo stato non sembrano essere emerse indicazioni di minacce dirette» e deliberate alla sicurezza nazionale, ha aggiunto Smith, senza escludere la possibilità che il pacchetto con l'uranio possa essere finito nel carico per un qualche «errore».