Usa chiedono agli alleati di boicottare la Huawei per rischi alla sicurezza

«Huawei è sorpresa dai comportamenti del governo statunitense descritti nell'articolo» del Wall Street Journal. È quanto ha dichiarato il colosso delle tlc cinese in risposta all'articolo del quotidiano. «Se il comportamento di un governo si estende oltre la sua giurisdizione, tale attività non dovrebbe essere incoraggiata» osserva la società.



Huawei «crede fermamente che i propri partner e clienti faranno la scelta giusta in base al loro giudizio e all'esperienza di collaborazione con Huawei » prosegue la dichiarazione. «Continueremo a servire i nostri clienti globali con le nostre soluzioni innovative» conclude la società.

Venerdì 23 Novembre 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 12:25

Boicottare il colosso cinese Huawei. E' quello che gli Usa agli alleati di "boicottare" e la motivazione sarebbe per i rischi alla sicurezza. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal l'amministrazione Trump, preoccupata dai rischi di sicurezza nazionale, avrebbe iniziato una campagna di forti pressioni sui Paesi alleati tra cui anche l'Italia affinché isolino il gruppo asiatico e suoi prodotti nelle telecomunicazioni. Questi prodotti, dati i legami dell'azienda con Pechino, sono accusati di creare rischi di cybersecurity, sia sul fronte militare che su quello economico e finanziario.Lo sforzo americano ha visto funzionari dell'amministrazione organizzare una intensa serie di incontri e briefing informali con esponenti governativi e dirigenti del settore delle telecomunicazioni su scala globale per far avanzare la loro causa: tra i paesi coinvolti, ha rivelato il Wall Street Journal, oltre all'Italia ci sono la Germania e il Giappone. La ragione è che in simili nazioni le tecnologie targate Huawei sono considerate diffuse e si trovano allo stesso tempo importanti basi militari statunitensi che, stando a Washington, potrebbero essere a rischio di spionaggio e sabotaggio.