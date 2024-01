San Marino, stop all'uso degli smartphone agli under 11 nelle scuole e nei locali pubblici: si va verso la legge

Basta ai telefonini in classe. Il Congresso di Stato di San Marino, presenterà una proposta di legge per vietare, almeno nelle scuole elementari e medie, l'uso del cellulare. Il Consiglio grande e generale, ovvero il parlamento del Titano, come riportano i media locali, ha approvato contro gli smartphone agli under 11 una istanza d'arengo, ossia un suggerimento di legge che arriva dai cittadini. L’Istanza chiede anche di prevedere sanzioni, per i genitori, che consentano l’utilizzo dei dispositivi elettronici ai minori di 11 anni.

Foto a luci rosse su Telegram, 12 ragazzine ricattate dagli amici: tre giovani a processo per estorsione e revenge porn

L'istanza d'arengo era stata presentata ai Capitani Reggenti, i capi di Stato sammarinesi, subito dopo l'insediamento da un gruppo di docenti delle scuole medie su quella che definiscono «un'emergenza educativa e sociale ormai insostenibile». Da qui la richiesta di una maggior regolamentazione vietando ai minori di 11 anni l'uso di tablet e cellulari, in primis nelle scuole ma anche ed eventualmente nei locali pubblici. Al momento non sono stati chiariti quali sono i limiti e i luoghi dove questi limiti dovranno essere applicati ai ragazzini con cellulare, una più precisa regolamentazione la si avrà solo con la proposta di legge che recepisce l'istanza.

Sia nelle scuole medie che nelle superiori esiste già a San Marino un regolamento interno che vieta l’utilizzo del telefonino durante le ore di lezione. in caso di trasgressione l’insegnante è autorizzato a sequestrare il cellulare e restituirlo ai genitori.