Bambina di due anni illesa dopo essere caduta da un'auto in movimento

Giovedì 17 Gennaio 2019, 14:44

Nella città di Mankato nel Minnesota, una bambina di circa due anni è rimasta illesa dopo essere balzata fuori dall'abitacolo di un'auto in movimento.Le immagini del video messo, poi, in rete mostrano la piccola legata al suo seggiolino per auto al centro della carreggiata di una strada del centro cittadino e un uomo che la soccorre insieme ad alcuni passanti, fermando il traffico.L'ufficiale di polizia Dan Schisel ha riferito che la bambina non ha riportato nessuna ferita nell'impatto e che era legata al seggiolino, tuttavia lo stesso non era fissato al sedile dell'auto come previsto dalle norme.Al momento, secondo quanto riferito dai media locali, non è ancora stato chiarito quale sia il motivo per cui la portiera della macchina si sia aperta.