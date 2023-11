Carter, lutto per l'ex presidente Usa: morta la moglie Rosalynn, aveva 96 anni

Si è spenta, a 96 anni, la moglie dell'ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, Rosalynn. Lo ha annunciato il Carter Center: la donna sarebbe morta nel sonno, senza sofferenze. La consorte del trentanovesimo presidente americano si è sempre battuta per affrontare una tematica spinosa, la salute mentale. Rosalynn, insieme al marito, si è sempre schierata per la difesa dei diritti umani.

Chi era Rosalynn Carter

Rosalynn e Jimmy Carter si sono sposati nel 1946, e insieme hanno avuto quattro figli: John William, James Earl III, Donnel Jeffrey ,Amy Lynn. Nel 1982 ha fondato, insieme al marito, il Carter Center, per promulgare valori etici e sociali quali il rispetto delle minoranze, la protezione della democrazia, e la salvaguardia dei diritti delle donne, della pace, e dei bambini.

Durante il suo mandato da first Lady, guidò nel 1977 una delegazione di autorità degli Stati Uniti e dell'America Latina per risolvere numerose questioni umanitarie, ad esempio quella legata ai rifugiati.

Dopo la ,mancata rielezione di Carter, la coppia è tornata nella loro residenza, a Plains. Rosalynn ha ricevuto diversi premi e ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse organizzazion. La sua autobiografia, First Lady from Plains, è stata pubblicata nel maggio 1984. Nel 2001, invece, è stata eletta nella National Women's Hall of Fame.

Le condizioni di Jimmy Carter

L'ex presidente, che ha compiuto 99 anni lo scorso 2 ottobre, è attualmente ricoverato in una struttura. Il politico statunitense è affetto da due tumori: uno al fegato, l'altro al cervello. Jimmy «è ancora nel pieno delle sue facoltà, solo molto più stanco», come ha confermato poco tempo fa il nipote Josh (uno dei 12 avuto dai 4 figli) nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale People.