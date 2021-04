Morto Walter Mondale, fu il vice di Carter: aveva 93 anni

Walter Frederick 'Fritz' Mondale è morto all'età di 93 anni. L'ex vicepresidente americano che rivestì l'incarico di vice nell'amministrazione di Jimmy Carter è deceduto ieri nella sua casa di Minneapolis. A darne notizia è stata la sua famiglia.

Nato nel 1928 a Ceylon, in Minnesota, Mondale fu procuratore generale dello stato dal 1960, entrò in Senato nel 1974 e nel 1976 si unì alla corsa per la presidenza di Carter, che lo ha definito il suo «caro amico» e «miglior vicepresidente della storia degli Stati Uniti». Nel 1984 Mondale tentò la corsa per la presidenza scegliendo per la prima volta una donna come candidato alla carica di vice, Geraldine Ferraro. Mondale fu sconfitto da Reagan. Sotto l'amministrazione Clinton fu ambasciatore in Giappone.