Condannati due uomini per abusi su 34 minori: attiravano le vittime in un campeggio

Giovedì 5 Settembre 2019, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 15:03

È arrivata una delle sentenze più attese dalla Germania . Il tribunale di Detmold ha condannato rispettivamente a 13 e 12 anni di carcere Andreas V, 56 anni, e Matio S, 34 anni, i due uomini che hanno confessato di avere abusato di almeno 34 minorenni che soggiornavano nel campeggio di Eichwald, piccola frazione nei pressi della città di Luegde, Germania nord-ovest. Il primo si sarebbe macchiato di almeno 200 casi di stupro in tutta la sua vita, mentre il secondo di almeno 54.Gli abusi sessuali perpetrati da Andreas V avvenivano solitamente nella sua abitazione. Prima di iniziare a cercare le proprie vittime nel piccolo campeggio di Luegde, a partire dal 1999, l'altro imputato, Matio S, portava invece le vittime nel suo appartamento nella cittadina di Steinheim. Erano entrambi soliti filmarsi mentre stupravano le proprie vittime, così non è stato difficile per la polizia reperire le prove dei loro reati.Un terzo uomo di 49 anni proveniente dalla Bassa Sassonia, lo scorso luglio era stato condannato a due anni in carcere per aver assistito online agli abusi compiuti su uno dei minori.