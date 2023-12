Atreju, Arianna Meloni: «Orgogliosa di Lollobrigida per Caivano, ha trovato una soluzione per lavoro»

Ha preso il via, con il taglio del nastro, la 24esima edizione di Atreju, la tradizionale festa della destra che quest'anno ha come titolo "Bentornato orgoglio italiano" e che proseguirà fino a domenica 17 dicembre. Nei giardini di Castel Sant'Angelo, nel cuore di Roma, un villaggio natalizio che sarà aperto dalle 9 alle 22 e che ospita una grande pista di pattinaggio ad ingresso gratuito, 32 casette in legno fra street food, prodotti artigianali ed un mercato solidale con 16 associazioni di volontariato. Al centro della festa la politica, con due aree per i dibattiti dedicate ad Emanuela Loi, agente di polizia incaricata della protezione di Paolo Borsellino e rimasta uccisa nella strage di via D'Amelio, ed Enrico Mattei, che rivoluzionò la politica energetica che cambiò l'Italia del dopoguerra. All'ingresso dei giardini una grande stella cometa illuminata, al centro della festa la «piazza dell'orgoglio italiano», con un albero di Natale alto 18 metri.