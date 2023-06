​Beppe Grillo, freno alle polemiche: «Le brigate di cittadinanza solo una boutade»

Hanno fatto discutere (e c'è da giurare che continueranno a farlo) le parole di Beppe Grillo dal palco della manifestazione di sabato a Roma del M5s in cui ha parlato di brigate di cittadinanza. Oggi il cofondatore del partito è tornato a parlare in un video sui social: «Per favore fermatevi, era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio. Anche i giornali hanno esagerato un po'. Fermatevi perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente», ironizza Grillo. «È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi. Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti così. Fermatevi».