Decreto Campi Flegrei, le opposizioni all'attacco: «Situazione è preoccupante, manca piano di evacuazione»

Il ministro della Protezione civile e del Mare Nello Musumeci ha parlato alla VIII commissione Ambiente della Camera nell'audizione tenuta nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 140/2023 su misure urgenti per il rischio sismico: «La situazione in atto nell'area dei Campi Flegrei richiama l'attenzione di tutti i livelli istituzionali verso i temi dei rischi naturali. Il servizio nazionale è uno strumento unico nel suo genere, composto da soggetti diversi le cui azioni devono essere pensate organizzate e sinergicamente coordinate. È l'unico strumento a disposizione della Repubblica».

Ma l'opposizione proventiente dal Pd, non ha ritenuto chiare le spiegazioni del ministro: «L'audizione del Ministro Musumeci sulla situazione ai Campi Fregrei non ha chiarito le molteplici perplessità sul livello di rischio vulcanico dell'area e delle conseguenti misure di mitigazione». Così i parlamentari Pd Marco Simiani, Piero De Luca, Stefano Graziano, Marco Sarracino, Arturo Scotto, Antonio Misiani e Valeria Valente.

E ancora: «Da una parte ha ribadito di non avere competenza sulla tipologia di allerta, dall'altra ha sottolineato però come sia possibile un repentino passaggio da allerta gialla ad arancione.

Ha poi segnalato l'importanza di una comunicazione chiara nei confronti della popolazione, quando invece il suo comunicato stampa in cui si parlava di eventuale passaggio all'allerta arancione ha avuto come unico effetto di creare allarme e preoccupazione tra la popolazione». «Situazione ben lontana da quella che dovrebbe essere una gestione ordinata, coordinata con gli enti locali e consapevole in relazione ai rischi. Quello che emerge quindi è l'insufficienza della risposta del decreto che stiamo discutendo in questi giorni alla Camera, in relazione alle novità emerse».

Risponde attraverso una nota anche Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra: «Oggi in Commissione, rispondendo a una mia sollecitazione, il ministro Musumeci ha detto esplicitamente, riportando quanto scritto nel verbale della Commissione grandi rischi, che le strutture della protezione civile si devono preparare all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all'attuale giallo, facendo chiaramente intendere che l'allerta potrebbe essere anche rossa. Il ministro sostiene che le popolazioni devono convivere con questo rischio come avviene in Paesi come il Giappone. Ma in Giappone sono stati fatti investimenti per la messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici e infrastrutture mentre in Italia, a oggi, nessuna risorsa è stata stanziata nonostante un OdG presentato da me e votato dalla Camera».

«Di fronte alla nostra richiesta di rivedere il decreto alla luce di quanto riportato dal Ministro, ovvero che si alzi il livello di allerta nei campi Flegrei, - prosegue, - la risposta è stata che il decreto non si modifica perché nulla c'è da aggiungere alle misure preventive già previste. La situazione è preoccupante anche alla luce del fatto che, nell'ultimo verbale della Commissione grandi rischi, per la prima volta si parla della presenza di magma nel sottosuolo. Eppure, - conclude Bonelli, - non esiste neanche un piano di evacuazione».

Dichiarazione tramitte una nota anche del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso. «Restare in allerta gialla e cio che tutti ci auguravamo e le audizioni in Commissione Ambiente di poco fa sembrano averlo confermato, anche se con qualche ambiguita che speriamo sia presto chiarita. E evidente pero che lo scenario sia leggermente cambiato a valle delle valutazioni della Commissione Grandi Rischi e delle dichiarazioni del Ministro di alcuni giorni fa. Il Decreto Campi Flegrei, che si occupa quasi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo, cosi com’e non e piu sufficiente. O lo si integra oppure si propone subito un nuovo e piu corposo intervento concentrato sul potenziamento della prevenzione e mitigazione del rischio vulcanico, con particolare riferimento agli aggiornamenti dei piani di emergenza e il completamento delle vie di fuga, che a detta di tutti rappresentano una forte criticita. Lo si puo e lo si deve fare adesso al di la del colore del livello d’allerta. Solo cosi si puo convivere con il fenomeno nella massima sicurezza».