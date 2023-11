Carne coltivata, via libera al divieto di produzione e vendita in Italia: Coldiretti esulta ma è tensione davanti a Palazzo Chigi

Via libera definitivo - non senza tensione - dell'Aula della Camera al divieto di produrre e vendere in Italia di carne coltivata. L'Italia è il primo Paese in Europa ad introdurre questo divieto. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato con 159 sì, 53 no e 34 astenuti il disegno di legge presentato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che proibisce la produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Applausi e grida di gioia hanno accompagnato il via libera. A festeggiare il disco verde è la Coldiretti, raccolta in un sit in organizzato sotto il porticato della Galleria Colonna, a due passi da Palazzo Chigi.

Stop carne sintetica, arriva la legge: è davvero pericolosa? Cosa sappiamo (e perché l'Europa potrebbe sanzionarci)​

Il segretario di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova sono stati spintonati e insultati davanti a palazzo Chigi dal presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini.

Stop a carne e cibi sintetici, multe fino a 60mila euro ai produttori

«È intollerabile il comportamento del presidente di Coldiretti Ettore Prandini che davanti a Palazzo Chigi ha aggredito i nostri due colleghi Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova a cui va la nostra solidarietà. Si tratta infatti di un attacco insopportabile all'esercizio elementare della democrazia da parte, per altro, di parlamentari eletti, che hanno il diritto-dovere di esprimere liberamente il proprio giudizio in aula e fuori». Lo dice la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella. «Se si sono verificati episodi di violenza verbale o fisica fuori di questa Aula verso esponenti delle Istituzioni, ad essi va solidarietà: come va a quel sindacato che in quest'Aula è stato oggetto di una valutazione che non fa onore a chi la fa, e cioè di lobby. Un sindacato rappresenta i lavoratori». Lo ha detto nell'Aula della Camera il capogruppo di Fdi Tommaso Foti in dichiarazione di voto finale sul ddl che vieta la carne coltivata.