Covid, Casini positivo per la seconda volta: è in isolamento con leggera influenza

Il senatore Pier Ferdinando Casini è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. La variante Omicron ha colpito pure l'ex presidente della Camera, che è sintomatico (una leggera influenza) e in isolamento. Casini ha effettuato il tampone questa mattina a Palazzo Cenci, prima dell'ingresso al Senato. Dopo il risultato del test è stato attivato il protocollo di isolamento fiduciario.

Casini positivo al Covid per la seconda volta

La prima volta era risultato positivo lo scorso febbraio, con sintomi però più seri. Stamattina aveva reso omaggio a David Sassoli tramite la sua pagina Facebook. «Sono costernato per la perdita di David Sassoli, un uomo integro e specchiato che ho conosciuto prima come grande giornalista, poi come politico impegnato sui temi dei diritti civili e dell'Europa».