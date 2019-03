Congresso delle famiglie, Di Maio: «Un medioevo che non festeggio». Salvini c'è

«Io ho visto che su questo congresso di Verona ci sono teorie di alcuni partecipanti sulla donna che non mi rappresentano per nulla per me la famiglia è sacra ma io sono per la libertà della donna. Lì si parla della donna come quella che deve stare a casa a cucinare. Si prepara un festeggiamento di un nuovo medioevo che io non vado a festeggiare». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ai cronisti sul World Families Congress di Verona.

«Non parteciperò al congresso mondiale delle famiglie a Verona il 29 marzo, e non c'è stato il patrocinio della presidenza del Consiglio: mi sembra una cosa piuttosto ideologicamente caratterizzata e non mi piacciono le ghettizzazioni», aveva affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo.

Sul patrocinio di Palazzo Chigi alla manifestazione, come detto, si rischia il corto circuito. Ieri sera, infatti, è trapelata la notizia che gli uffici del segretariato generale di palazzo Chigi hanno chiesto un supplemento di verifica al dipartimento dell'Editoria e a quello per la Famiglia sulla concessione di logo e patrocinio: mancherebbe, infatti, una delle condizioni per la concessione, il fine non lucrativo della kermesse. Patrocinio che, si sottolinea, è stato dato autonomamente dagli uffici del ministero Fontana mentre il logo è quello di Palazzo Chigi in quanto quello della Famiglia è un dicastero senza portafoglio.