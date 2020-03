Coronavirus, il mea culpa del sindaco Sala: «Milano non si ferma? Forse ho sbagliato»

Meno di un mese fa il sindaco di Milano Beppe Sala rilanciava sui suoi profili social il video

Ora «bisogna organizzare la resistenza e pensare alla ricostruzione», aggiunge il primo cittadino milanese.

Il 27 febbraio in rete circolava il video #milanononsiferma: forse ho sbagliato a rilanciarlo, ma in quel momento nessuno aveva compreso la veemenza del virus. Accetto le critiche, ma non tollero che qualcuno possa ancora marciarci su per scopi politici.#CTCF — Beppe Sala (@BeppeSala) March 22, 2020

L'ultimo decreto del governo convince? «Prima di tutto - risponde Sala -, e lo dico anche a nome di molti altri sindaci lombardi che stanno cercando di interpretare dove una norma prevale sull'altra, è arrivato il momento di smetterla con i conflitti di ordinanze nazionali e regionali». L'ordinanza lombarda, che ha norme più stringenti, e quella nazionale, spiega, «operano su due piani diversi. Il punto però non è chi stringe di più, non mettiamoci a fare questa gara».

Lombardia ha sbagliato a fare da sola senza attendere Roma? «Penso che il presidente Fontana volesse più rapidità da parte del governo - afferma -. Ma adesso basta. Non ha senso questa pioggia di ordinanze. Mettetevi insieme, lavorate e noi comuni vi daremo una mano a elaborare e applicare le regole. I sindaci non sono nemici, ma non ne possiamo più di continue norme apparentemente non allineate». Alla domanda se secondo lui servano più chiusure, Sala risponde: «Più di così non so che cosa ci sia da fermare. A Milano, insieme ai costruttori, abbiamo deciso di bloccare anche i cantieri della nuova linea di metropolitana, la M4».



«In quel momento,. Anche la scienza non dava una interpretazione univoca della gravità della situazione. Se ho sbagliato allora, oggi sono qua, tutti i santi giorni, per fare la mia parte»