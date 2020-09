Covid, due senatori M5S positivi: tampone per tutti i membri del gruppo. ​Salta seduta commissione Bilancio

​«C'è un po' di timore, le chat di noi parlamentari stanno esplodendo». È notizia di stamattina, due senatori del M5S sono risultati positivi al Coronavirus. Entrambi sintomatici ed entrambi, per il momento, senza identità, potrebbero aver purtroppo contagiato altri degli esponenti pentastellati. A quanto trapela infatti, almeno uno dei due eletti ha preso parte lo scorso giovedì pomeriggio (il 24 settembre) all'assemblea congiunta dei parlamentari mentre l'altro si trovava in videocollegamento. Assemblea in cui peraltro, per la prima volta dopo tempo, avevano preso parte anche alcuni esponenti appena risultati negativi dopo diverse settimane di isolamento.

In ogni caso, nonostante i deputati non si siano riuniti nella stessa sala, all'interno di tutto il Movimento c'è ora grande agitazione. «Speriamo vada bene, qualche saluto meno formale c'è stato» filtra. Per questo ora, come da protocollo e con molta agitazione, tutti i senatori cinquestelle stanno andando ora a fare il tampone. I due già positivi invece si trovano in isolamento domicliare.



Salta la seduta della commissione Bilancio

Daniele Pesco, del M5S, deve sottoporsi al tampone, dopo che due senatori 5 stelle sono risultati positivi al covid. La nuova convocazione verrà comunicata ai componenti della commissione. Salta la seduta della commissione Bilancio al Senato, che sta esaminando il Dl agosto. I lavori dovevano iniziare alle 10.30. Dopo un'ora di ritardi, la seduta è stata sconvocata. Il presidente della commissione,, del, deve sottoporsi al tampone, dopo che due senatori 5 stelle sono risultati positivi al covid. La nuova convocazione verrà comunicata ai componenti della commissione. Saltano anche le altre sedute delle commissioni del Senato convocate oggi. Si tratta di una misura precauzionale. Secondo quanto si apprende, la sospensione potrebbe estendersi a domani. In questa settimana non sono previste sedute in Aula ma solo nelle commissioni Caso Genoa, il sottosegretario Zampa: «Il campionato va sospeso» Covid, 5 bambini positivi: scuole chiuse e 70 alunni in isolamento nel Foggiano

