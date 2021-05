Giornata contro l'omofobia, da Zingaretti a Conte: «Ora avanti con il ddl Zan»

«Oggi, 17maggio, è la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Ora avanti al Senato per approvare il ddl Zan. Bisogna fermare offese, violenza e discriminazioni ed è tempo di muoversi, non a parole ma concretamente». Così su Twitter il presidente della Regione Nicola Zingaretti.

“I will survive!” A Piazza del Popolo a Roma si balla per l’approvazione della legge Zan

«La giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all'azione: dobbiamo adottare tutte le iniziative utili a realizzare l'efficace quadro dei principi scolpiti nella nostra Costituzione - ha affermato l'ex presidente Giuseppe Conte - Il fondamentale principio di uguaglianza, previsto all'articolo 3, rimane carta straccia se non trova riscontro nelle nostre strade, nelle nostre case, nelle nostre discussioni e nei nostri atteggiamenti quotidiani. Il Ddl Zan è un passo avanti in questa direzione, per contrastare più efficacemente ogni forma di discriminazione. È triste constatare che in Italia ci sia bisogno di dover approvare una legge per porre un freno a odio, violenze e atti discriminatori collegati all'orientamento sessuale. Ma purtroppo abbiamo questa urgenza, e sulla tutela piena ed effettiva dei diritti e delle libertà fondamentali della persona non possiamo permetterci nessun rinvio».

Sul tema interviene anche Laura Boldrini, deputata del Pd: «Siamo ad un passo da un traguardo storico: dare all'Italia una legge attesa da decenni. Non sprechiamo questa occasione. Approviamo subito il ddl Zan! Facciamo vincere amore, libertà e diritti!».

«Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro l'omotransfobia. Serve uno scatto di civiltà, basta tentennamenti sul ddl Zan». È il tweet del ministro Luigi Di Maio.