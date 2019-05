Dl sicurezza-bis, sanzioni alle navi ma via le multe per sbarchi migranti

E alla quarta bozza sparirono i

dal

. Gli uffici legislativi del Viminale hanno licenziato l'ultima versione del testo, dopo il braccio di ferro durato fino a notte in Consiglio dei ministri. E dal provvedimento sono stati cancellati i riferimenti ad interventi di soccorso di

, quando si introducono multe alle

Nella bozza di oggi sparisce ogni riferimento al soccorso di migranti. Viene cancellata la parte che sottolinea la «straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive dei dispositivi che governano l'individuazione dei siti di destinazione delle persone soccorse in mare».Il nuovo articolo 2 si limita a prevedere sanzioni di una somma da 10mila a 50mila euro a comandante «e, ove possibile, all'armatore ed al proprietario della nave» che viola il «divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane». Si applica anche la confisca dell'imbarcazione, con l'immediato sequestro cautelare. Altro punto limato è quello che mette in capo al ministero dell'Interno il potere di limitare o vietare l'ingresso di navi in acque territoriali per motivi di sicurezza pubblica, informando i ministeri di Trasporti e Difesa. Nella formulazione precedente si interveniva modificando il Codice della navigazione; ora si inserisce un comma al Testo unico sull'immigrazione.Il risultato è sempre quello di sottrarre una competenza che ora appartiene ai Trasporti. Restano sostanzialmente inalterati gli altri articoli: l'istituzione presso il ministero degli Esteri di un Fondo per i rimpatri con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019 che può essere incrementata fino a 50 milioni annui; l'assunzione da parte del ministero di Giustizia di 800 unità di personale per eseguire le sentenze di condanna; l'inasprimento delle sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine; l'ampliamento della misura del Daspo nell'ambito del contrasto alla violenza negli stadi; il divieto per le società sportive di dare contributi e biglietti ai condannati anche in via non definitiva