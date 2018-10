Def, Di Maio: «Ora confronto con l'Europa sulla manovra del popolo»

«Abbiamo portato a casa la manovra del popolo, si va avanti così più determinati di prima, adesso può partire una seria e sana interlocuzione con la commissione europea per arrivare a un buon esito. Questa legge di bilancio è equilibrata e non fa niente di strano rispetto ad altri governi che in passato hanno fatto il 2,5 o altro». Così il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Radicale. Il 2,4% di deficit nel 2019 «non è una contrapposizione ai mercati o a Bruxelles ma mettere al centro le persone».



«Non c'è nessuna ipotesi di cambio di questa squadra, squadra che vince non si cambia», ha detto ancora il vicepremier rispondendo a una domanda sulle ipotesi circolate in queste ore di un cambio al ministero dell'Economia, magari spostando al posto di Giovanni Tria l'attuale ministro delle politiche europee Paolo Savona.

«Oggi il presidente del Consiglio scioglie la riserva, ieri sera abbiamo affrontato tutte le criticità, tutte le questioni», dunque «oggi conoscerete il nome» del commissario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Ha aggiunto Di Maio. «Il nuovo decreto da super poteri al commissario per ricostruire in tempi rapidi, questo è il nostro obiettivo e lo faremo in tempi rapidissimi perché Genova possa tornare al più presto alla serenità», aggiunge Di Maio.

Giovedì 4 Ottobre 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA