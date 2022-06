Di Maio lascia il M5S, il ministro al Quirinale per informare Mattarella. Attesa per la conferenza stampa

Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S . Il ministro degli Esteri, come annunciato dal suo staff, parlerà alla stampa alle 21.15 dall'Hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini 23 a Roma, dopo le insistenti voci sulla sua rottura col Movimento guidato da Giuseppe Conte.

«Insieme per il futuro» è il nuovo progetto politico del ministro degli Esteri, nato con l'obiettivo dichiarato di formare gruppi autonomi alla Camera e al Senato. «Abbiamo già raccolto oltre 50 firme, oltre le aspettative. Stiamo ancora ricevendo iscrizioni. Possiamo arrivare a 60 iscritti», avevano riferito parlamentari vicini al ministro.

LA CONFERENZA STAMPA

Deputati e senatori sono una cinquantina, più numerosi delle sedie a loro destinate con su scritto riservato, piazzate nella saletta davanti al palco allestito per le dichiarazioni di Di Maio. Fra di loro ci sono la viceministro dell'Economia Laura Castelli, Simone Battelli, Davide Serritella, Carla Ruocco, Simone Valente, Francesco D'Uva, Vincenzo Presutto e Primo Di Nicola.