Di Maio: via Irap per pmi, calo Irpef per ceto medio

Domenica 21 Gennaio 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Eliminiamo i finanziamenti a pioggia alle pmi che vanno sempre agli stessi e aboliamo l'Irap per loro». Lo afferma Luigi Di Maio presentando il punto sul fisco del programma del M5S a Pescara. «Riduzione aliquote Irpef per ceto medio, no tax area fino a 10mila, manovra choc per pmi con la riduzione del cuneo fiscale», sono altre priorità rimarcate da Di Maio che spiega: «il Made in Italy non potrà mai robotizzare i suoi artigiani. Se vogliamo salvare il Made in Italy va reso competitivo».«Riformiamo la prescrizione, con la sospensione dal primo grado di giudizio o dal rinvio a giudizio. Istituiamo il Daspo per corrotti: se sei corrotto non devi più avere a che fare con la Pubblica amministrazione» e il M5S vuole inserire «agenti sotto copertura per i reati di corruzione e le intercettazioni informatiche con i virus trojan nei Pc e negli smartphone sempre per i reati di corruzione», ha proposto poi Di Maio parlando del programma a Pescara.«Via subito 400 leggi inutili». Questo il primo dei 20 punti «per la qualità della vita degli italiani» elencati dal candidato premier del M5S, nel discorso conclusivo della tre giorni di Pescara. Il secondo punto è quello della «smart nation, che promuova nuovo lavoro e nuove tecnologie».Beppe Grillo «resterà sempre una parte fondamentale del movimento», ha poi assicurato Di Maio.