Di Maio a Salvini: «Chiediamo insieme a Mattarella il voto a giugno. I partiti? Pensano solo all'orticello»

Salvini durante una diretta Facebook. Luigi Di Maio dà pochi, ma chiari messaggi. Innanzitutto la necessità di tornare al voto a giugno. Un punto sul quale arriva un forte invito al leader leghista, non senza aver deplorato il comportamento di Forza Italia. E ai partiti il leader Cinquestelle dice di vergognarsi per anteporre sempre gli interessi propri a quelli del Paese.



LEGGI ANCHE ---->



«Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un contratto che comprendesse i temi prioritari per gli italiani. Non ho mai pensato che sarebbe stato facile. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile». Così Luigi Di Maio, leader del M5S. Un vero e proprio appello adurante una diretta Facebook.dà pochi, ma chiari messaggi. Innanzitutto la necessità di tornare al voto a giugno. Un punto sul quale arriva un forte invito al leader leghista, non senza aver deplorato il comportamento di Forza Italia. E ai partiti il leader Cinquestelle dice di vergognarsi per anteporre sempre gli interessi propri a quelli del Paese.LEGGI ANCHE ----> Il risultato in Friuli «Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un contratto che comprendesse i temi prioritari per gli italiani. Non ho mai pensato che sarebbe stato facile. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile». Così, leader del M5S.

Il M5S in modo serio si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini. Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi non ho mai pensato che sarebbe stato facile ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile: è vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando tutti al proprio orticello e alle poltrone

«A questo punto non c'è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale ma il ballottaggio sono le prossime elezioni quindi io dico a Salvini, andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione. «Un contratto di governo col Pd era l'ultima cosa che avremmo voluto fare ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo»». Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio su facebook.