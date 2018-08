CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Agosto 2018, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 09:39

Ingoiare il boccone amaro del decreto Dignità per portare a casa qualcosa che vale cento volte di più: l'autonomia sprint di Veneto e Lombardia. Lo «scambio» corre di bocca in bocca tra i parlamentari leghisti del Nord e tra gli esponenti territoriali della Confindustria. Uno scambio che ha come vittima sacrificale il Sud, il quale non guadagna dal decreto Dignità e ha tanto da perdere dall'autonomia differenziata.Non tutti sono convinti dello «scambio» e il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, ufficialmente sostiene che il decreto Dignità voluto da Luigi Di Maio sia «un cappio al collo» e che le correzioni votate dalla Camera siano «insufficienti». E però i parlamentari veneti del Carroccio spiegano che il decreto Dignità è «nettamente migliorato» e che non va letto da solo, ma il testo è «un primo passo da coniugare con altri provvedimenti» tra i quali spicca l'autonomia, che Matteo Salvini vorrebbe portare in Consiglio dei ministri «entro l'estate», cioè a settembre.Una fretta che si spiega con la necessità di mettere in sicurezza un provvedimento a costo zero per le casse statali, al contrario della flat tax; mentre i Cinquestelle hanno come provvedimento-simbolo il Reddito di cittadinanza, costoso e difficile da mettere in pratica quasi quanto la flat tax. Nel caso in cui la maggioranza implodesse e si tornasse al voto, sarà più credibile la campagna elettorale di chi ha realizzato almeno un punto fondamentale del programma: l'autonomia è perfetta per tale ruolo. E allora nelle ultime settimane, come confermano imprenditori veneti e fonti vicine a Confindustria, l'ordine partito dai vertici leghisti in direzione dei deputati e dei consiglieri regionali lombardi e veneti è stato chiaro: abbassare i toni dell'opposizione sulla stretta ai contratti a termine e sui voucher perché è in arrivo il preziosissimo tesoro dell'autonomia.