Dalla scuola ai giochi, ecco il decreto lavoro: scambio M5S-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Agosto 2018, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto al testo originario. Durante l'iter a Montecitorio la maggioranza - su impulso della Lega - ha cercato di porre rimedio all'irrigidimento del mercato del lavoro determinato dalla stretta sui contratti a termine; è stata così reintrodotta, pur se con molti limiti, la possibilità di fare ricorso ai voucher per il lavoro occasionale. Inoltre per compensare la possibile perdita di posti di lavoro sempre legata alla minore flessibilità sono stati prorogati gli incentivi per le assunzioni di giovani fino a 35 anni. Ma anche il pacchetto giochi ha subito alcune modifiche: l'ultima quella applicata: sui tagliandi dei gratta e vinci dovrà essere leggibile la scritta «Nuoce alla salute». Soddisfatto il premier Conte che in tweet si dice soddisfatto di un governo che «lavora davvero per l'Italia». Intanto la maggioranza prepara la legge di Bilancio: oggi potrebbe svolgersi un vertice con il premier Conte, i ministri Tria, Di Maio, Salvini e Savona. In discussione, le risorse finanziarie per misure-simbolo come reddito di cittadinanza e la cosiddetta flat tax.