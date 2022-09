Elezioni politiche, il 25 settembre si avvicina e le forze in campo continuano la loro campagna. «Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo» dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine di un incontro con i vertici della Cisl a Milano, se un eventuale governo di centrodestra continuerà a sostenere militarmente Kiev. «L'importante è che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani», ha concluso.

«Non fatevi convincere: ha già vinto la destra ma litigheranno e tra 3 mesi salta tutto e torna Draghi. Non è così. È un'affermazione che non ha basi concrete. Non ci saranno governi larghe intese. Quindi il voto del 25 settembre conta. Il voto non è un like che puoi togliere. Se vince destra poi non si cambia binario e il futuro del Paese è segnato. Io mi batterò fino all'ultimo perché il destino de paese non è segnato». Cosi Enrico Letta alla Cna.

«I sondaggi non ci hanno depresso quando ci davano in difficoltà e non ci esaltano gli ultimi che ci danno in netta ripresa. A noi interessa il giudizio finale dei cittadini». Così il leader M5S Giuseppe Conte, nel corso di una video-intervista con Il Foglio.