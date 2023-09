G20, Meloni-Cina e la linea soft: addio alla via della Seta ma avanti con gli scambi

A New Delhi il vis-à-vis tra Giorgia Meloni e il numero due di Pechino Qi Liang è durato poco meno di quaranta minuti. Quasi tre volte la durata dell'incontro tra le rispettive delegazioni. Un fattore che, ragionano fonti diplomatiche, dimostra non solo la considerazione riservata alla premier ma anche - specie dopo la visita di Antonio Tajani in Cina della scorsa settimana - la volontà di proseguire la collaborazione, al di là dell'«accordino» siglato quasi cinque anni fa dal governo Conte I. Al punto che subito dopo un tentativo di Qi Liang di ribadire i vantaggi dell'adesione alla Belt and Road Initiative, a Meloni è stato rinnovato l'invito a raggiungere Pechino nei prossimi mesi per una visita di stato nel nome di una «comune intenzione a consolidare il dialogo» sottolineata dalla nota ufficiale inviata da Palazzo Chigi.

L'USCITA "SOFT"

In altri termini la volontà italiana di voler intraprendere un percorso per l'uscita "soft" dalla Via della Seta - indicata informalmente ai cinesi per la prima volta a fine agosto scorso dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia - non sembrerebbe aver scatenato l'ira di Xi Jinping.

Anzi: «Iniziano ad accettare l'idea mostrandosi propensi a negoziare» spiegano le stesse fonti. Per quanto ai vertici dell'esecutivo ci sia chi non esclude possibili ritorsioni citando un vecchio proverbio cinese per spiegarne l'attitudine («Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico»), la strada sembrerebbe segnata verso quello che a Roma chiamano «lodo Tajani». E cioè per un "patto" che prevede non solo l'impegno nostrano al massimo rispetto della leadership politica di Xi ma soprattutto quello per il rilancio dei rapporti commerciali. L'occasione è offerta dal ventennale che si terrà nel 2024 del partenariato strategico tra Italia e Cina siglato da Silvio Berlusconi del 2004. Mossa, quest'ultima, che ha anche la valenza politica di frenare «quelle ali a destra della coalizione di governo» che non vorrebbero dialogare con Pechino, in nome di un progetto impostato dal fondatore del centrodestra.



Resta invece da capire quali possano essere le contropartite che inevitabilmente l'Italia dovrà mettere sul piatto per non provocare una brusca frenata della bilancia commerciale. Un negoziato, quest'ultimo, che è riservatissimo ed è forse il vero nocciolo della questione. L'obiettivo di Palazzo Chigi resta non frenare il alcun modo il lungo processo di implementazione dei rapporti asiatici avviata da Meloni già al G20 indonesiano dello scorso anno. Una partita che ovviamente passa dal ruolo da presidente del G7 che Roma reciterà il prossimo anno e dai rapporti con le altre potenze regionali.

L'INDIA

In primis con il padrone di casa, il presidente indiano Narendra Modi. Anche con il leader ultranazionalista hindu la premier ha tenuto un lungo confronto, instaurando un rapporto «di simpatia» che ha addirittura stupito diverse delegazioni europee. Il faccia a faccia non è servito solamente ad una sorta di passaggio di consegne tra due vertici, G20 e G7, che avranno alcuni fili conduttori simili (a partire dalla necessità di governare l'intelligenza artificiale), ma anche - sottolinea Palazzo Chigi - dalla volontà di intensificare la collaborazione «in settori strategici, fra cui la transizione energetica, la digitalizzazione, lo spazio e la difesa». Il partenariato inaugurato a marzo scorso durante la visita a New Delhi e già sostanziato ad esempio nel sistema di cavi sottomarini Blue Raman, «ha un potenziale enorme». Come spiegano fonti diplomatiche «in India c'è un'autostrada perché nel giro di 10 anni qui si fabbricherà metà di ciò che si produce nel mondo, e da qui verrà la metà della domanda globale». In pratica, sintetizza, «se le prime borse Gucci in Asia le abbiamo venute ai giapponesi e poi ai cinesi, le prossime le venderemo agli indiani».



Evidenza che sembrano aver colto un po' tutti i leader a New Delhi. Tant'è che ieri, nell'ambito del Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii) inaugurato lo scorso anno con la partecipazione di Usa ed Ue, è stata sottoscritta l'intesa per un nuovo corridoio economico, sia marittimo che ferroviario, per connettere energeticamente e digitalmente l'India, il Medio Oriente e l'Europa. Non la Cina però, e non è un caso.