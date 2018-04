Niente incarico a Salvini, verso l’esplorazione Fico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 21 Aprile 2018, 00:55 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 09:26

In fondo Sergio Mattarella e Luigi Di Maio, il primo come osservatore neutrale per decidere cosa e il secondo come parte in causa, attendono da Matteo Salvini la stessa cosa. «Un atto pubblico e certificato di rottura tra la Lega e Berlusconi», per usare le parole del leader 5Stelle. Il primo per decidere la prossima mossa con cui sbloccare uno stallo ormai irritante. Il secondo per sottoscrivere, dopo settimane di tormenti e docce gelate, il famoso «contratto di governo» tra grillini e Lega, senza il Cavaliere.Il problema è che il capo leghista, autocandidatosi a formare un governo, tentenna. La voglia di rompere si fa ogni ora più forte, ma Salvini è intenzionato a temporeggiare ancora. Per aspettare le elezioni in Friuli del 29 aprile, dove il centrodestra unito sostiene il leghista Fedriga. Per vedere dove si spingerà Berlusconi sulla strada del governo di tutti assieme al Pd, per poi scaricarlo con l’accusa di aver tradito e sperare che un pezzo di Forza Italia passi con lui. «Io non sono un traditore», ha spiegato ai suoi, «ma se Berlusconi va a fare un governo raccogliticcio imposto da Bruxelles insieme al Pd, sarà lui a tradire e se ne assumerà la responsabilità...»C’è poi anche un altro problema: il Cavaliere non sta con le mani in mano. Ha innescato un’escalation verbale («i grillini li manderei a pulire i cessi») che rivela il desiderio di scrollarsi di dosso, una volta per tutte, l’ipotesi di un governo 5Stelle-Lega con l’appoggio esterno di Forza Italia. E di avere dunque le mani libere per tentare, appunto, quel “governissimo” che piacerebbe anche a Matteo Renzi. Per raggiungere questo obiettivo bombarda Salvini e soprattutto il suo potenziale partner: Di Maio.